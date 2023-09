Der Osnabrücker Drei-Sterne-Koch und Help-Age-Botschafter Thomas Bühner kreiert die Gänge nach Angaben der Veranstalter gemeinsam mit seinem Kollegen, Sternekoch und TV-Gesicht Nelson Müller, sowie der westafrikanischen Köchin Fatmata Binta. Veranstaltungsort ist die Eventlocation des Dock 49 im Osnabrücker Hafen. Eine Karte zu diesem Event gibt es für 500 Euro.

Informationen über die Help-Age-Arbeit

Neben den Gaumengenüssen stehen an diesem Abend Informationen über die aktuellen Themen und Projekte der Osnabrücker Hilfsorganisation HelpAge, die nach eigenen Angaben seit 18 Jahren noch immer die einzige Organisation in Deutschland ist, die sich explizit für die Belange Älterer in der Gesellschaft einsetzt, im Vordergrund.

Sterne-Koch Thomas Bühner hat das mehrgängige Menu kreiert.

Vortrag von Henning Scherf

Als besonderen Programmpunkt des Abends kündigen die Veranstalter einen Vortrag von HelpAge-Botschafter Henning Scherf an. Der frühere Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen „wird die Gäste des Abends auf eine Reise des Älterwerdens mitnehmen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Außerdem ist HelpAge-Botschafterin und Schauspielerin Annika Ernst („Der Bergdoktor“, „Soko Leipzig“) vor Ort, die ebenfalls über ihr Engagement für HelpAge berichten wird.

Kochbuchautorin Stefanie Hiekmann blickt in die Töpfe der Sterneköche

Moderiert wird der Abend von HelpAge-Expertin Nadine Fels. In einem Foodtalk mit der Kochbuchautorin Stefanie Hiekmann erfahren die Gäste passend zum Menü von Thomas Bühner, Nelson Müller und Fatmata Binta Hintergründe und Einblicke in die einzelnen Gänge des Menüs.

Wer sich am 9. November kulinarisch und informativ verwöhnen lassen will, kann sich bei Julia Heitling anmelden: julia.heitling@zweipunkt7.com, Telefon 0541 933 979 10.