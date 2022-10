Obwohl die Musiker größtenteils auf ihre Gagen verzichteten, spielte die Musik beim 1. Fest der Hilfe eher die zweite Geige. Die Aids-Hilfe stellte ihre Arbeit ebenso vor wie das Kinderhospiz, die Johanniter Jugend oder der TV Jahn. Dazu verkauften Privatpersonen auf einem Flohmarkt Produkte, um soziale Projekte zu unterstützen.

„Wir haben als soziale Einrichtung Kontakt zu unterschiedlichen Gruppen“, sagte Michael Fischer, Leiter des GZ Ziegenbrink. „Wir wollen mit dem Fest ein Sammelbecken für die verschiedenen Initiativen schaffen, damit sie in Kontakt treten und sich kennen lernen können“, ergänzte seine Kollegin Antonia Richter. Zehn Einrichtungen und Vereine sowie 15 Privatpersonen folgten der Einladung und waren am Sonntag bei 1. Fest der Hilfe vertreten. Das zweite Fest soll 2014 stattfinden. Wer möchte, kann sich jetzt schon beim GZ Ziegenbrink unter den Nummern 52344 oder 5281053 oder per Mail an gz-ziegenbrink@osnabrueck.de bewerben.

Zukunftsmusik ist wie das 2. Fest der Hilfe das Projekt „Startsprung“ von der TSG Burg Gretesch. Es soll Kindern von Geringverdienern den Eintritt in einen Sportverein ermöglichen, erklärte Brigitte Schäfer. Das Projekt wird offiziell am 15. September auf der Sportanlage der TSG in Gretesch vorgestellt. „Wir sind auf dem fest der Hilfe, um Geld für den ,Startsprung‘ zu sammeln und ihn vorzustellen“, sagte sie. Der Verein kann das Projekt nur mit 100 Euro pro Monat unterstützen, berichtete Brigitte Schäfer. Daher sei es wichtig, die Trommel zu rühren.

Leonie-Marie, Florentina, Philine, Robin und andere Schüler der Grundschule Schölerberg waren für Mädchen in Afrika aktiv. Sie verkauften am Sonntag Schmuck, Schlüsselanhänger, Bilder und andere selbst gemachte Produkte für den Verein Magi, der Mädchen in Malawi den Schulbesuch ermöglicht und ihnen ein Heim gibt. Sonst hätten sie Fernsehen geguckt, im Garten gespielt oder geschaukelt, erzählten die Schüler.

Von dem Erlös der Grundschüler soll ein Grundstück für die afrikanischen Mädchen gekauft werden. Ein Quadratmeter kostet dort drei Euro, sagte die Vereinsgründerin Anja Hirschmann. Grundschullehrerin Anja Potrafke berichtete, dass es bereits Unterstützung der Grundschule Schölerberg seitens des GZ Ziegenbrink gegeben habe. Da sei es selbstverständlich, dass die Schüler beim 1. Fest der Hilfe dabei sind. „Es ist großartig, dass es dieses Fest gibt“, sagte sie.