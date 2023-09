Gelandet ist der Ballon auf einer bestellten Ackerfläche am Klinikum, was bei den Zaungästen des Spektakels die Vermutung aufkommen ließ, dass die Landung an dieser Stelle nicht geplant gewesen sein konnte. „Heißluftballons und Segelflugzeuge sind Luftfahrzeuge, deren Landeort nicht vorherbestimmbar ist“, klärt Ballonpilot André Becker auf. Diese Luftfahrzeuge seien für den Verkehr zugelassen und hätten eine allgemeine Außenlandegenehmigung.

Landwirte an Bord

„In Osnabrück gibt es nicht sehr viele Stellen, an denen Ballone landen können“, so André Becker weiter. Daher habe er den Acker am Klinikum in Erwägung gezogen. „Unter den Gästen im Korb waren Landwirte, die mir gesagt haben, dass es sich bei den Pflanzen auf dem Acker um Senfgras handele. Das sei eine Zwischenfrucht, die ohnehin untergepflügt werde“, so der Ballonpilot. Daraufhin habe er sich für diesen Landeplatz entscheiden.

„Meine einzige Sorge waren die Patienten im Krankenhaus“, sagt André Becker. „Wenn plötzlich so ein riesiger Ballon am Fenster auftaucht, dann kann sich der ein oder andere schon mal erschrecken.“ Er hoffe, dass die Patienten des Klinikums das Schauspiel gut überstanden und ihre Freude daran gehabt hätten.

Fahrt über Bad Iburg

Gebucht worden war die Montgolfière, wie der erste Ballon der Brüder Jacques Étienne und Joseph Michel Montgolfier im Jahr 1783 genannt wurde, von einer achtköpfigen Familie aus Bad Iburg. Sie hatte sich gewünscht, über Bad Iburg zu fahren. André Becker rechnete anhand der Windströmung aus, wo der Ballon starten muss, damit dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann. „Genau vorhersagen kann man das aber nicht, denn die Windrichtung verändert sich immer mal wieder.“

Im Fall der Bad Iburger Familie habe das aber perfekt geklappt. „Gestartet sind wir in Bad Laer und der Ballon fuhr genau über Bad Iburg“, so der Ballonfahrer. Anschließend habe man auch noch die Oeseder Großkirmes von oben sehen können. Die Landung am Klinikum vor der untergehenden Sonne sei die Krönung einer tollen Fahrt gewesen. Die Fahrgäste hätten den Landeort mit humoristischen Sprüchen kommentiert: „Wenn wir uns bei der Landung die Knochen brechen, sind wir hier genau richtig.“