Foto: Rene Gaens Der schönste Beruf der Welt Heinz Rudolf Kunze mit neuem Album am 4. Februar in Osnabrück Von Thomas Wübker | 08.07.2023, 17:15 Uhr

Vor 43 Jahren startete Heinz Rudolf Kunze seine Karriere. Maßgeblichen Anteil hatte dabei Osnabrück. Am 4. Februar 2024 kommt er mal wieder in seine Heimatstadt und gibt ein Konzert in der Osnabrück-Halle.