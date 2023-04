Im Schlossgarten entstand dieses Foto. Nebenan, in der Osnabrück-Halle hat Christian Steiffen im Oktober zwei Heimspiele. Foto: André Havergo up-down up-down Ein Termin schon ausverkauft Liebe und Spaß: Christian Steiffen im Oktober an zwei Abenden in der Osnabrück-Halle Von Thomas Wübker | 28.04.2023, 06:30 Uhr

Der „Gott of Schlager“ gibt sich die Ehre und findet in der Osnabrück-Halle einen würdigen Rahmen. Am 27. und 28. Oktober gibt Christian Steiffen dort Konzerte. Während der zweite Tag schon ausverkauft ist, gibt es für den ersten noch Tickets.