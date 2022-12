Entspannt und mit guter Laune ging es am Heiligabend in der Osnabrücker Innenstadt zu. Einige Menschen und Familien waren trotzdem noch unterwegs. Foto: André Havergo up-down up-down Ein Spaziergang durch die City Geschenke auf den letzten Drücker: So voll war es an Heiligabend in Osnabrück Von Thomas Wübker | 24.12.2022, 14:17 Uhr | Update vor 26 Min.

Samstagvormittag in der Fußgängerzone in Osnabrück: Einige Passanten schlendern mit Einkaufstaschen in der Hand durch die Große Straße und über den Wochenmarkt. Es herrscht aber nicht das sonst übliche Gedrängel: Heiligabend ist auch in der Innenstadt angekommen.