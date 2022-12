Logo NEO Weihnachten unter der Discokugel verbringen kann man auch in Osnabrück. Foto: imago images/Andreas Berheide up-down up-down Mit dem Christkind feiern Hier kannst Du an Weihnachten 2022 in Osnabrück Party machen Von Thomas Wübker | 20.12.2022, 12:00 Uhr | Update vor 26 Min.

Wer will schon an Weihnachten zu Hause auf dem Sofa liegen und Wiederholungen im Fernsehen gucken? Hier ist eine Auswahl von Partys, die an den drei Weihnachtsfeiertagen stattfinden.