45 Grundstücke will die Stadt Osnabrück demnächst nördlich des Eversburger Friedhofes vermarkten. Dort sollen Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser entstehen. Foto: Jörn Martens Grundstücke für den Hausbau Vergabe von Baugrundstücken: Osnabrück will einheimische Familien bevorzugen Von Sandra Dorn | 22.04.2023, 05:30 Uhr

Das Baugebiet am Eversburger Friedhof soll das erste sein, bei dem in Osnabrück neue Vergaberichtlinien gelten. Die 45 städtischen Grundstücke sind aber erst der Anfang. Am Dienstag (25. April) will der Rat über die Kriterien zur künftigen Bauland-Vergabe an Familien und Investoren entscheiden.