In Georgsmarienhütte und im Osnabrücker Südkreis gehen 27 Hausärzte in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand. Nachfolger für diese Hausarztsitze zu finden, dürfte ein sehr großes Problem werden. Symbolfoto: dpa/Armin Weigel up-down up-down Forderungen von Dr. Uwe Lankenfeld Hausarztmangel im Osnabrücker Land: Das muss sich jetzt ändern! Von Jean-Charles Fays | 11.02.2023, 07:15 Uhr

In einigen Bereichen des Osnabrücker Lands wie in Melle, Georgsmarienhütte und im Südkreis zeichnen sich bereits jetzt große Probleme ab, Nachfolger für Hausärzte zu finden, die bald in Rente gehen. Unsere Redaktion hat den Experten für die Arztversorgung in unserer Region, Dr. Uwe Lankenfeld, gefragt, was die Politik jetzt dringend gegen den Landarztmangel unternehmen sollte.