Inflation, Energiekosten, Personalmangel Chef des Hauses Rahenkamp in Osnabrück: So knallhart ist das Gastronomiegeschäft Von Jean-Charles Fays | 21.07.2022, 05:30 Uhr

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband erklärt, viele Gastronomen würden lieber auf einem Teil der gestiegenen Kosten sitzenbleiben, bevor der Restaurantbesuch so teuer wird, dass die Gäste wegbleiben. Daniel Bumhoffer, Chef des Hauses Rahenkamp in Osnabrück-Voxtrup, sieht aber noch größere Probleme. So knallhart ist das Gastronomie-Geschäft.