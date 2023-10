Alle Plätze belegt – Jugendämter oft verzweifelt Haus Neuer Kamp in Osnabrück: So wichtig ist schnelle Hilfe für psychisch kranke Jugendliche Von Sandra Dorn | 11.10.2023, 05:35 Uhr Oft schafft es ein Kunstpädagoge, einen ersten Zugang zu ihnen zu finden. Das gesamte Haus Neuer Kamp in Osnabrück ist voll von Kunstwerken, die die Jugendlichen gemalt, getöpfert oder gezimmert haben. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down

Es sind die schweren Fälle, die im Haus Neuer Kamp in Osnabrück leben und behandelt werden: seelisch erkrankte Jugendliche mit Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Phobien und Traumata. Ihre Zahl hat zugenommen in den vergangenen Jahren. Dass es an Therapieplätzen mangelt, bekommt die Jugendhilfeeinrichtung ständig zu spüren.