Die 29. Immobilienmesse Osnabrück findet, wie schon in den Jahren zuvor, in der Messehalle Auto Weller an der Pagenstecherstraße 77-83 statt. Bauen, kaufen, finanzieren, mieten An diesem Wochenende 29. Immobilienmesse Osnabrück bei Auto Weller Von Alexander Kruggel | 06.10.2022, 11:22 Uhr

Wer gerade mit dem Gedanken spielt, sich Wohneigentum anzuschaffen, zu modernisieren oder energetisch zu optimieren, könnte am Wochenende in der Messehalle bei Auto Weller in Osnabrück einige Anregungen erhalten. Die 29. Immobilienmesse Osnabrück öffnet am Samstag und Sonntag.