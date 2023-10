Das kündigen die Osnabrücker Stadtwerke in einer Mitteilung an. „Das Problem liegt in etwa einem Meter Tiefe unter der Johannisstraße – mehrere für die Versorgung der umliegenden Gebäude wichtige Stromkabel weisen Schäden auf“, beschreibt Stadtwerke-Sprecher Sebastian Philipp die derzeitige Situation. „Klar ist daher: Sie müssen dringend erneuert werden, um die Versorgungssicherheit für die Anwohner weiterhin zu gewährleisten.“ In dem Zusammenhang sollen auch defekte Straßenkappen der Rohrleitungsnetze ausgetauscht werden.

Umleitung für Auto- und Radfahrer

Weil die Johannisstraße im betroffenen Abschnitt mehrfach gequert werden müsse, sei eine Vollsperrung für die Arbeiten „unumgänglich“. Die SWO Netz will deshalb „die vergleichsweise verkehrsarme Zeit während den Herbstferien“ nutzen, teilt der Sprecher mit. Ab Montag, 16. Oktober, ist deshalb zwischen Rosenplatz und Wallring kein Durchkommen mehr. „Lediglich die Schepelerstraße ist vom Rosenplatz aus kommend anfahrbar“, heißt es von den Stadtwerken. Für Autofahrer und Radfahrer sollen Umleitungen eingerichtet werden. Doch die Stadtwerke rechnen trotzdem mit Problemen. „Aufgrund der Bedeutung des gesperrten Abschnitts für den Verkehr wird es jedoch zu verkehrlichen Beeinträchtigungen kommen.“

Zahlreiche Buslinien von Sperrung betroffen

Auch auf mehrere Buslinien hat die Vollsperrung erhebliche Auswirkungen: Die Busse der Linien M1/N1 in Richtung Haste fahren eine Umleitung über Meller Straße, Stahlwerksweg, An der Petersburg, Petersburger Wall und in der Gegenrichtung über Süsterstraße, Johannistorwall, Petersburger Wall und Klöntrupstraße. „Die Haltestelle Salzmarkt wird nur stadteinwärts bedient“, berichtet der Sprecher.

Die Linie M3 verkehrt stadteinwärts über Kommenderiestraße und Süsterstraße in Richtung Neumarkt – stadtauswärts fahren die Busse über Süsterstraße und Johannistorwall. Ersatzhaltestellen werden laut Stadtwerken im Einmündungsbereich Sutthauser Straße/Rosenplatz eingerichtet, in der Süsterstraße auf Höhe Johannisschule und zusätzlich stadteinwärts in der Kommenderiestraße. Der Halt „Rosenplatz“ entfällt auf den Linien M1 und M3.

Die Busse der Linie M5 in Richtung Dodesheide fahren über Meller Straße, Stahlwerksweg und Petersburger Wall in die Johannisstraße. In der Gegenrichtung geht die Linienführung vom Bussteig Neumarkt B über Kollegienwall, Pottgraben, Klöntrupstraße und Meller Straße.

Auf der Linie 17 fahren die Busse es in Richtung Atter über Stahlwerksweg und Petersburger Wall in Richtung Hauptbahnhof. In der Gegenrichtung fahren die Busse über die Petersburg und Klöntrupstraße zur Meller Straße.

Die Linien 12/460/462-469/N6 werden in Richtung Iburger Straße über Süsterstraße, Johannistorwall, Kommenderiestraße und Rosenplatz umgeleitet. In der Gegenrichtung geht es über Rosenplatz, Meller Straße, Stahlwerksweg, Pottgraben zum Neumarkt Bussteig G.