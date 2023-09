Genau genommen gibt es das unverwüstliche, kleine gallische Dorf in der deutschen Festivallandschaft schon seit 15 Jahren. Als „Concert for Cuba“ stieg im Jahr 2008 erstmals ein Konzertabend rund um die Christus-König-Kirche – damals noch mit ausschließlich regionalen Bands und dem Charakter eines Stadtteilfestes. Obwohl die beiden Gründer Tobias und Andreas Richter schon damals größere Ziele im Visier hatten. „Wir hatten viel zu viel Wurst und Bier auf Lager und zehn Dixie-Toiletten für 150 Besucher“, erinnern sie sich daran, die Premiere „überkalkuliert“ zu haben.

Die Macher: Tobias (links) und Andreas Richter. Foto: Steve Weber

Geld für Partnergemeinde in Kuba

Davon kann vor allem seit 2016 keine Rede mehr sein. Denn in diesem Jahr wurde das stetig gewachsene Festival nicht nur umbenannt, sondern auch auf zwei Tage ausgedehnt und prominenter und überregionaler besetzt. Den Charakter eines Benefizkonzerts hat es dabei aber bis heute nicht verloren. Denn nach wie vor fließen drei Viertel des Reinerlöses an die Partnergemeinde nach Kuba, wo damit wichtige Bildungs- und andere Projekte unterstützt werden. Und der Rest wird an eine regionale Einrichtung in Osnabrück gespendet.

Im Stadtteil verwurzelt

Die lokale Verwurzelung des Haste Open Airs spiegelt sich auch aber an anderen Stellen wider. Die Tickets gibt es entweder im Pfarrbüro oder in der örtlichen Imbissbude. Und die Versorgung vor Ort wird durch die hauseigene Event-Agentur abgewickelt. Selbst der seit vergangenem Jahr engagierte Booker kommt aus Haste und hat dort erst kürzlich ein Eigenheim erworben. Mit den Bands, die er diesmal an Land gezogen hat, sind die Veranstalter erneut hochzufrieden.

Volles „Haus", viele Kinder. Foto: Steve Weber

Ex-Deichkind auf der Bühe

Für den Höhepunkt des ersten Abends sorgt die Hamburger Hip-Hop-Ikone Ferris, der mit seiner Band die Bühne rockt, als würde es kein Morgen geben. „Hass macht hässlich“ lautet eine seiner Botschaften. Und „Freizeit und Kuchen statt Arbeit und Brot“ eine Forderung, die an diesem Abend gern alle unterschreiben. Als er am Ende das Publikum mit seinem gleichnamigen Deichkind-Hit, der genauso alt ist wie das Festival, per „Luftbahn“ durch die Nacht schickt, könnte das kaum passender sein.

Mischpult für den Moshpit. Foto: Steve Weber

Ferris mal nicht als MC, sondern mit Band. Foto: Steve Weber

Von Männerchor bis Rockquartett

Dabei wurde das Haste Open Air am Nachmittag ganz traditionell bodenständig eröffnet durch den Aufgalopp des örtlichen Männergesangsvereins Liederkranz. Klabusterbernd aus Emsbüren brachen dann mit gefälligem Punkrock das Eis, bevor die vor 20 Jahren in Hamburg gegründeten Monsters Of Liedermaching, die unter anderem dem „Straßenschwimmer von Venedig“ huldigten“, zumindest musikalisch etwas Ruhe einkehren ließen. Damit war es dann aber spätestens mit dem energiegeladenen Auftritt des Berliner Rock-Quartetts Engst wieder vorbei.

Stimmungsvoll im Schatten von Christus-König. Foto: Steve Weber

Menschen- und familienfreundlich

„Wir wollen Brücken bauen statt Mauern“, verkündeten die vier Jungs – und fanden sich damit am exakt richtigen Ort wieder. Denn das Haste Open Air ist nicht nur eines für den guten Zweck, sondern auch für das gute und menschliche Drumherum. Die zahlreichen Helfer sind allesamt ehrenamtlich unterwegs, die Eintritts- und Verzehrpreise vergleichsweise moderat, auf Becherpfand wird unter Vertrauen auf Rückgabe verzichtet und Familienfreundlichkeit wird großgeschrieben.

Das ideale Einsteiger-Festival. Foto: Steve Weber

„Wir sind Montreal aus Berlin“, scherzen Ferris auf der Gemeindebühne. Doch Montreal spielt erst am Samstag um 21.30 Uhr dort, wo sie vor sieben Jahren schon einmal aufgetreten sind. Ein Jahr, bevor sie einen Song über Osnabrück geschrieben haben.

Mit „passendem“ Video, Montreals Lied zu Osnabrück:

