Wo die Hasebrücke stand, ist nur noch ein riesiges Loch. Die Hamburger Straße wird noch länger Großbaustelle bleiben. Foto: Elena Werner up-down up-down Neubau statt Sanierung Hasebrücke am Osnabrücker Hauptbahnhof soll nicht länger auf Holzpfählen stehen Von Rainer Lahmann-Lammert | 27.10.2022, 16:44 Uhr

Das haben viele schon erlebt: Am Anfang sieht es nur nach ein paar Kratzern im Lack aus, am Ende muss ein neues Auto her. So ähnlich ist es jetzt mit der Hasebrücke hinter dem Hauptbahnhof. Eigentlich sollte sie nur einen neuen Überbau bekommen. Doch nun ist ein kompletter Neubau fällig.