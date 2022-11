Das Friseurhandwerk musste sich während der Corona-Pandemie einges einfallen lassen, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Foto: imago images / MiS up-down up-down Viele Probleme drohen Handwerkskammer Osnabrück: Immer mehr Betriebe in Existenz-Nöten Von Michael Schwager | 28.11.2022, 12:35 Uhr

Das Handwerk in der Region Osnabrück hat nach eigenen Angaben Corona überwiegend gut gemeistert, blickt aber sorgenvoll ins neue Jahr. So ist die Stimmung in den Betrieben.