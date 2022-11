Das Friseurhandwerk musste sich während der Corona-Pandemie einges einfallen lassen, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Foto: imago images / MiS up-down up-down Viele Probleme drohen Handwerkskammer Osnabrück: Immer mehr Betriebe in Existenz-Nöten Von Michael Schwager | 28.11.2022, 12:35 Uhr | Update vor 20 Min.

Das Handwerk in der Region Osnabrück hat nach eigenen Angaben Corona überwiegend gut gemeistert, blickt aber sorgenvoll ins neue Jahr. So ist die Stimmung in den Betrieben.