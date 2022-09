Die Läufer vor dem Start auf dem Domplatz. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Sport zum guten Zweck Für das Handwerk und die Kindertafel - Mehr als 100 Teilnehmer beim Handwerkerlauf in Osnabrück Von Alexander Hans | 18.09.2022, 17:23 Uhr

Am „Tag des Handwerks“ fand am Samstag der 12. Handwerkerlauf in Osnabrück statt, organisiert von der Kreishandwerkerschaft Osnabrück. Für die Läufer ging es ab 16 Uhr auf zwei verschiedenen Strecken durch die Altstadt. Dabei erreichten einige Teilnehmer herausragende Zeiten.