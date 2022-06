Junge Menschen fehlen im Handwerk. Bei der Sitzung des Kreiselternrats am Montag in Osnabrück warben Handwerker für Berufe in der Branche. FOTO: Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim Fachkräftemangel ist „brenzlig“ Osnabrücker Handwerker werben bei Eltern um Nachwuchs Von Thomas Wübker | 15.06.2022, 14:25 Uhr

Der Mangel an Fachkräften und Nachwuchs ist im Handwerk groß. Deswegen haben sich Vertreter aus dem Handwerk bei der Sitzung des Kreiselternrats in Osnabrück direkt an diejenigen gewandt, die junge Menschen in ihrer Berufswahl entscheidend beeinflussen können - die Eltern.