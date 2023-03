Die Feuerwehr musste in Bad Rothenfelde nicht mehr eingreifen (Symbolbild) Foto: Martin Wagner via www.imago-images.de up-down up-down Küche beschädigt Handtuch auf der Herdplatte: Feueralarm in Bad Rothenfelde Von Wilfried Hinrichs | 10.03.2023, 19:05 Uhr

Das war knapp: In einem Mehrparteienhaus in Bad Rothenfelde geriet ein Handtuch in Brand, das auf einer Herdplatte vergessen worden war. Zwei Menschen erlitten Verletzungen.