Walking Acts gehörten ebenfalls zum Programm des „Moonlight Shoppings" am Samstagabend in Osnabrück. Foto: Thorsten Gunther

Einkaufserlebnis in Osnabrück Moonlight Shopping mit Lasershow Von Thorsten Gunther | 30.10.2022, 13:45 Uhr

Vor dem Feiertag am Monat lockten Einzelhandel und Gastronomie in Osnabrück am Samstagabend die Kunden mit einem „Moonlight Shopping“ in die Innenstadt.