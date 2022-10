Foto: Christoph Beyer Schaurig schön, schrecklich schräg Die schönsten Halloween-Verkleidungen bei der Party im Alando Von Christoph Beyer | 31.10.2022, 09:28 Uhr

Vier Abende in Folge verwandelte sich das Alando Ballhaus in ein Halloween-Eldorado. Effektvoller Grusel war bei der Partyabfolge Teil des Programms, aufwendige Kostümierungen und Dekoration inklusive. Rund ein Drittel aller Gäste hatte sich am Samstagabend stilecht in Schale geschmissen.