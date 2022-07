Geradezu nobel beginnt der Abend: Mit einer zurückhaltend musizierten Ouvertüre D-Dur eröffnet das Barockorchester La Gioia den Abend – historisch korrekt im Stehen und ohne Dirigent. Ausgesprochen weltliche Musik also – und klar, es geht den Organisatoren Carsten Zündorf und Christian Heinecke darum, die ganze Bandbreite von Bachs Schaffen zu präsentieren. Daher folgt auf die weltliche Ouvertüre – mit der berühmten „Air“ – die geistliche Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“ mit der Marienkantorei und dem Kinderchor St. Marien. Und darauf die verswingten Choralbearbeitungen des Trios Jazz’N’Spirit: Diese Musik lässt sich ohne Weiteres auf Bass, Gitarre und Saxofon übertragen.

Als dann der dritte Abschnitt der langen Bach-Nacht beginnt, ist es bereits neblig – und zwar in der Kirche. Der Kunstnebel wird für die abschließende Lasershow benötigt. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit, und die füllen jetzt Heinecke und Zündorf, indem sie die Sonate Nr. 5 C-Dur BWV 529 für Orgel mit der Sonate C-Dur BWV 1005 für Solovioline miteinander verschränken.

Den weitesten Kreis mit und um Bach schreitet an diesem Abend das Berliner Quartett Saxofonquadrat ab: Es improvisiert über das Thema aus der „Kunst der Fuge“, bringt aber auch „Präludium und Fuge“ von Friedrich Gulda zu Gehör.

Dann stürmt Bach höchstpersönlich in die Kirche: Thomas Schneider spielt den Thomaskantor im barocken Kostüm. Als Überraschungseinlage lässt er Anna Magdalena Bach (Susan Schneider) Auszüge aus der Kaffeekantate singen, anschließend wird das Angebot um Kaffee erweitert – immerhin zeigt die Uhr inzwischen halb eins.

Während sich der Nebel in der Kirche verdichtet, geht es mit dem Konzert für zwei Violinen d-Moll und dem zweiten Brandenburgischen Konzert in die Zielgerade. Die Akustik schluckt leider einiges, besonders die Blockflöte kommt kaum durch.

Und dann ist es so weit, das spektakuläre Finale mit Lasershow zu den Orgelklängen der Toccata, Adagio und Fuge BWV 564 beginnt. Bunte Farben im ganzen Kirchenschiff, Figuren an der Turmwand und auf dem Orgelprospekt. Das Ganze ist von Heinecke natürlich auf die Musik abgestimmt: Zu den Fugeneinsätzen erscheint der Schriftzug „Johann Sebastian Bach“ über dem Altar und verschwindet wieder während der Zwischenspiele. Und zum Schluss tritt der Meister noch einmal auf: diesmal in Form einer Licht-Silhouette. Schon gut möglich, dass ihm ein derartiges Spektakel ähnlich gut gefallen hätte wie den Hunderten von Zuschauern und Zuhörern, die bis zum Ende der langen Bach-Nacht ausharrten.