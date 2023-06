Der Chor Cantat wird auf dem Friedenskonzert des Osnabrücker Gymnasiums Carolinum unter anderem Lieder von Bach und Mozart spielen. Foto: Gymnasium Caraolinum up-down up-down Carolinum lädt zum Friedenskonzert Osnabrücker Gymnasiasten komponieren eigene Lieder für den Frieden Von Dietmar Kröger | 08.06.2023, 10:28 Uhr

40 Mitglieder des Chores Cantat und 40 Schüler des Gymnasiums Carolinum laden am Montag, 12. Juni, ab 19 Uhr zum Friedenskonzert in die Kleine Kirche neben dem Osnabrücker Dom. Das Programm präsentiert Friedenslieder aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen. Und auch eigene Kompositionen der Schüler aus dem Seminarfach Musik und Kunst werden an diesem Abend den Besuchern dargeboten.