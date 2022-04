Schauplatz eins: Die Lagerhalle. Nunmehr zum 33. Mal finden in Osnabrück die Kulturtage „Gay in May“ statt, die nicht etwa mit „fröhlich im Mai“, sondern mit „gleichgeschlechtlich im Mai“ zu übersetzen sind. Seit einigen Jahren ist der Höhepunkt der Veranstaltungsreihe kein Abend mit Bühnenprogramm mehr, sondern ein öffentliches Anschaueen des vormaligen „Grand prix de la chanson“. Spätestens seit den Geschehnissen um das Fräulein Meyer-Landrut wird es auch von heterosexuellen Musik-Fans gerne besucht. Das war in diesem Jahr mit rundweg 350 Besuchern gegen Ende des Wettbewerbs nicht anders.