Zwischen Melle und Lüstringen kann es noch zu Verzögerungen kommen, weil die Züge wegen der Signalstörungen an Bahnübergängen noch etwas langsamer fahren müssen, führte die Sprecherin aus.

Ein Bauzug hatte in der Nacht zu Samstag auf dem Abschnitt zwischen Melle und Osnabrück-Lüstringen Schäden an Bahnanlagen angerichtet. Der Bahnverkehr musste am Samstag zunächst über Münster umgeleitet werden. Zum Teil waren die Störungen bereits am Samstag behoben worden, sodass der stundenlang gesperrte Abschnitt zwischen dem Hauptbahnhof Osnabrück und Bruchmühlen am Samstagnachmittag wieder befahrbar war. Die Reparaturen waren am Abend und in der Nacht aber fortgesetzt worden – mit Erfolg.

Ohnehin rechnet die Bahn am Sonntagmorgen in den Zügen, die am Osnabrücker Hauptbahnhof zwischen 10 und 11 Uhr Richtung Hannover abfahren, mit einer hohen Auslastung. Am Sonntag um 13.30 Uhr wird die Zweitligapartie bei Hannover 96 angepfiffen.

