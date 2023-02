Seine Jahreshauptversammlung hält Günther der Treckerfahrer alias Dietmar Wischmeyer am 24. Mai in Osnabrück ab. Foto: Jörg Kyas up-down up-down Einladung zur Jahreshauptversammlung Günther der Treckerfahrer am 24. Mai in der Osnabrück-Halle Von Thomas Wübker | 23.02.2023, 19:05 Uhr

Wird es am 24. Mai in der Osnabrück-Halle nach Dung und Kuhmist riechen? Günther der Treckerfahrer lädt dort an diesen Tag zur Jahreshauptversammlung.