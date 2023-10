Am Freitag und Samstag, 6. und 7. Oktober, öffnet das Grusel-Labyrinth wieder für Besucher. Allerdings nur für Ältere. Lisa Padeffke vom Hof Hauswörmann empfiehlt den Besuch ab 16 Jahren. An beiden Tagen verstecken sich von 19 bis 23 Uhr mindestens 20 professionell kostümierte Live-Erschrecker in dem Labyrinth, kündigt Padeffke an. Sie verspricht: „Ein Schock für die Sinne, ein unglaubliches Erlebnis!“

Zudem würden im Mais Nebelmaschinen, Gruseltunnel und Lichteffekte auf die Besucher warten. Auch der Abenteuerspielplatz auf dem Hof werde an beiden Abenden „stimmungsvoll beleuchtet“. Am Lagerfeuer werden Stockbrot und Marshmallows geröstet.

Der Eintritt für den Abenteuerspielplatz kostet an beiden Abenden 10 Euro pro Person. Kinder bis 10 Jahre zahlen 7 Euro. Wer sich traut kann das Grusel-Labyrinth ohne weiteren Aufpreis nutzen. Der Hofladen hat an dem Abend bis 23 Uhr geöffnet, da dort auch der Eintritt gelöst werden kann.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Padeffke empfiehlt Besuchern die Anreise mit dem Fahrrad.. Wer mit dem Auto anreisen muss, kann die Wiese an der Sutthauser Straße gegenüber von BMW-Walkenhorst als Parkplatz nutzen.