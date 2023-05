Etwa 2300 Räder finden in der noch jungen Radstation am Hauptbahnhof Platz. Einige Bahnfahrer ärgern sich über die ihrer Ansicht nach zu kurzen Öffnungszeiten. Foto: Michael Gründel up-down up-down Versuch bis Jahresende Gruppe FDP/UWG will Osnabrücker Radstation länger öffnen lassen Von Jörg Sanders | 19.05.2023, 14:15 Uhr

Wiederholt gab es Kritik an den Öffnungszeiten der neuen Radstation am Osnabrücker Hauptbahnhof. Die Ratsgruppe FDP/UWG will sie probeweise verlängern. Und noch mehr.