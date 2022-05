Das Grundwasser ist in diesem Frühjahr so knapp wie im Trockenjahr 2019. Daher sollte die Bevölkerung auf das Rasensprengen verzichten, appellieren Stadt und Landkreis Osnabrück an die Bevölkerung. FOTO: Patrick Pleul/dpa Grundwasser wird knapp Appell von Stadt und Landkreis Osnabrück: Verzichtet auf Rasensprengen! Von Jean-Charles Fays | 17.05.2022, 14:15 Uhr

Noch deutlich vor dem Sommeranfang wird das Grundwasser in der Region knapp. So knapp, dass Stadt und Landkreis Osnabrück zusammen mit den Wasserversorgungsunternehmen in der Region am Dienstag einen gemeinsamen Appell an die Bevölkerung richten: Verzichtet auf das Rasensprengen und das Befüllen von Pools und Planschbecken im Garten!