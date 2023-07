Was aus diesem Hahn im Wasserwerk Düstrup läuft, ist frisches Trinkwasser für die Osnabrücker. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Noch genügend Trinkwasser Grundwasser in Osnabrück: Der Klimawandel spielt sich in 70 Meter Tiefe ab Von Dietmar Kröger | 15.07.2023, 09:00 Uhr

Können Sie sich vorstellen, irgendwann durstig und von der Sonne geblendet in den Himmel zu schauen und auf Regen zu hoffen? Und das in Osnabrück, der Stadt, die immer als Regenloch galt? Gewöhnen Sie sich an den Gedanken. Der Klimawandel ist da und er beeinflusst auch unsere Trinkwasserversorgung erheblich.