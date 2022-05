Osnabrück: Uraufführung von eigenem Schullied der GS Haste mit "Zaches & Zinober". 06.05.2022 FOTO: Jörn Martens „Hier werden wir groß“ Warum Zaches und Zinnober ein Lied für die Grundschule Haste geschrieben haben Von Matthias Liedtke | 10.05.2022, 12:16 Uhr

Wie klingt Schule? Wie wäre es, einen eigenen Schulsong zu haben, in dem alles steckt, was die Schule, in der man groß wird, ausmacht? Für die fast 260 Kinder der Grundschule Haste wurde dieser Traum nun Wirklichkeit – dank der musikalischen Mithilfe des Osnabrücker Kinderlieder-Duos Zaches & Zinnober.