Die Friedensreiter-AG der Matthias-Claudius-Schule Münster und der Heinrich-Schüren Schule Osnabrück freut sich auf die Filmpremiere am 17. Juni. Foto: Erzähltheater Osnabrück /Sabine Meyer up-down up-down Die Geschichte vom Frieden Grundschüler führen selbst gemachtes Trickfilm-Musical in Osnabrück auf Von Anke Schneider | 07.06.2023, 10:24 Uhr

„Der kleine und der große Frieden“, heißt das Trickfilm-Musical, das am 17. Juni zum 375-jährigen Jubiläum des Westfälischen Friedens in der Heinrich-Schüren-Schule Osnabrück gezeigt wird. Rund 80 Kinder aus Osnabrück und Münster haben an dem Film mitgearbeitet.