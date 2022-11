Die Testaktion des Hochleistungs-Lasers aus Osnabrück-Hellern zog große Aufmerksamkeit auf sich.. Foto: Lightline Lasertechnik GmbH up-down up-down Etliche Anrufe bei der Polizei Grüner Laser über Osnabrück-Hellern sorgt für Aufsehen - das steckt dahinter Von Jean-Charles Fays | 03.11.2022, 10:31 Uhr | Update vor 25 Min.

Ein starker grüner Laserstrahl in Osnabrück-Hellern hat am Mittwochabend die Polizei auf den Plan gerufen. Etliche besorgte Bürger meldeten sich bei Polizeidienststellen im Stadtgebiet. Wir haben herausgefunden, was der Hintergrund ist.