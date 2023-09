Gründung zur Wirtschaftswunderzeit Aus den Trümmern der Nachkriegszeit: 75 Jahre Wirtschaftsgymnasium Osnabrück Von Joachim Dierks | 10.09.2023, 14:40 Uhr Keimzelle des Wirtschaftsgymnasiums am Schölerberg: die „Puddingakademie“ im Jahr 1952, mit Hauswirtschaftsklassen des Mädchengymnasiums und auch Räumen für die neu gegründete Wirtschaftsoberschule. Archivfoto: Archiv Wirtschaftsgymnasium Osnabrück. up-down up-down

Vor 75 Jahren bekam Osnabrück eine Wirtschaftsoberschule, aus der das heutige Wirtschaftsgymnasium am Schölerberg hervorgegangen ist. Es hat sich mit stabiler Vierzügigkeit in den drei Jahrgangsstufen 11, 12 und 13 fest in der Osnabrücker Schullandschaft etabliert. Vielen gilt es als Kaderschmiede der mittelständischen Wirtschaft in der Region. Doch das war nicht immer so.