Die Windthorststraße soll nach dem Willen der CDU zur Fahrradstraße umgewidmet werden. Die bunte Ratsmehrheit sieht darin keine Lösung. FOTO: Benjamin Beutler Antrag im Stadtrat Grün-Rot bremst weitere Fahrradstraße in Osnabrück aus - was ist da los? Von Wilfried Hinrichs | 31.05.2022, 19:13 Uhr | 2 Leserkommentare

Was ist los in der Osnabrücker Verkehrspolitik? Die CDU will eine weitere Fahrradstraße in Osnabrück - und Grüne und SPD treten auf die Bremse. Die alten Rollenbilder passen offenbar nicht mehr.