Auf dem Gelände des Osnabrücker Sportclubs in der Hiärm-Grupe-Straße konnten am Samstag, 30. September, Interessierte und Bewerber Informationen zum Polizeiberuf sowie dem Bewerbungs- und Auswahlverfahren erhalten. Die Polizei präsentierte sich gemeinsam mit THW, Feuerwehr und Johannitern.

„Ich finde die Aktion sehr gut“, sagte Marek Piel. „Man kann hier viele Eindrücke sammeln.“ Der junge Mann besucht den Aktionstag als potenzieller Bewerber. Am meisten hat ihn beeindruckt, wie vielfältig der Polizeiberuf ist.

Interesse ist groß

„Hier stellen sich die verschiedenen Bereiche der Polizei vor“, sagte Polizeioberkommissar Malte Hagspihl, Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück. „Die Bereitschaftspolizei, der Streifendienst und unsere Fahrradstaffel ist auch hier.“ Bewerber und Interessierte konnten sich die dienstliche Ausrüstung ansehen und mit den Beamten ins Gespräch kommen.

Im Sinne einer „Blaulichtmeile“ standen auch Feuerwehr, THW und die Sanitäter der Johanniter für Einblicke und Bewerbungstipps zur Verfügung. Im Laufe der Aktion zeigte die Diensthundeführerstaffel eine Vorführung ihrer Arbeit. Polizei und Rettungsdienste wollen mit der Kooperation gemeinsam Bürgernähe demonstrieren und gleichzeitig für diese Berufe werben. Die Besucherresonanz war schon bei Beginn der Veranstaltung sehr groß. Mehr als 1000 Besucher waren laut Hagsphil gekommen.

Allgemeine Fitness ist gefragt

Bewerber konnten vor Ort sogleich den polizeilichen Sporttest ablegen. Interessierte konnten diesen auf Wunsch zur Probe durchführen. „Eine gewisse Grundfitness ist bei der Polizei immer von Vorteil“, erklärte Hagspihl. „Für den Sporttest muss man 3.000 Meter laufen, dann auch mit Gewichten eine gewisse Strecke bewältigen. Man muss auch einen Dummy ziehen und die Fingerabzugskraft unter Beweis stellen. Das ist facettenreich.“ Trainingspläne sind auf den Webportalen der Polizei verfügbar.

„Die Disziplinen werden dort aufgezeigt. Dann kann man sich die angucken und konkret auf den Sporttest hin trainieren. Joggen hilft natürlich immer. Und allgemeine Fitness, Liegestütze, Klimmzüge sind immer von Vorteil, wenn man sich bei uns bewirbt.“ Piel sieht für sich persönlich in der Laufprüfung die größte Herausforderung, für die er trainieren will. „Diese vielen Meter in der wenigen Zeit. Aber wenn man sich darauf vorbereitet, sollte das alles machbar sein.“

„Wir erwarten hier keine athletischen Höchstleistungen, aber wenn man ein kleiner Allrounder ist, dann hat man schon gute Karten.“ Malte Hagspihl Polizei Osnabrück

Neben einem computergestützten Eignungstest und dem sportlichen Teil müssen Bewerber ein strukturiertes Interview und die ärztliche Untersuchung bestehen. Wenn diese Tests bestanden wurden, beginnt der Bewerber ein Polizeistudium.

„Man studiert drei Jahre und wird dann im Anschluss Polizeikommissar“, sagt Hagspihl. Der Polizeioberkommissar hatte sich bereits in der 9. Klasse beworben. Beim Fitnesstest kam ihm sein Lieblingssport zu Hilfe. „Ich habe zum Glück ein Leben lang Fußball gespielt und hatte dadurch eine gewisse Grundausdauer. Den Test habe dann befriedigend gemeistert.“

Beruf Polizist: Kein Tag gleicht dem anderen

Und warum ist Malte Hagspihl zur Polizei gegangen? Ihn reizt am Beruf, dass kein Tag wie der andere ist. „Wenn ich im Streifendienst bin, weiß ich nicht, was ich heute Nachmittag, oder wenn ich Spätdienst habe, erlebe. Man lernt immer wieder neue Facetten und Bereiche kennen.“

Und was reizt Besucher Marek Piel am Polizeiberuf?