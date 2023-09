Großer Einsatz Polizei Osnabrück: Menschen sollen Bereich Knollstraße meiden , Marlen Busse und | 28.09.2023, 11:17 Uhr | Update vor 23 Min. Von Nina Kallmeier Corinna Berghahn | 28.09.2023, 11:17 Uhr | Update vor 23 Min. In Osnabrück gibt es derzeit einen großen Polizeieinsatz. Foto: Sebastian Dannenberg up-down up-down

Aktuell läuft in Osnabrück ein größerer Polizeieinsatz an einer Oberschule in der Knollstraße, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu meiden.