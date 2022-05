Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot in der Mindener Straße in Osnabrück. FOTO: NWM-TV Vier Menschen leicht verletzt Großer Einsatz in Osnabrück: Kohlenmonoxid in Wohnung ausgetreten Von Sven Mechelhoff | 01.05.2022, 21:08 Uhr | Update vor 48 Min.

In einer Wohnung in Osnabrück ist am Sonntagabend Kohlenmonoxid ausgetreten. Zahlreiche Feuerwehrautos und Rettungswagen eilten daraufhin zu dem Haus in die Mindener Straße.