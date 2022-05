Der Verkauf des 9-Euro-Monatstickets hat auch in Osnabrück begonnen. FOTO: Tobias Saalschmidt Verkaufsstart gelungen Osnabrück im ÖPNV-Fieber: Tausende holen sich 9-Euro-Ticket Von Sebastian Stricker | 24.05.2022, 16:33 Uhr | Update vor 1 Std. | 8 Leserkommentare

Seit Montag ist das 9-Euro-Ticket auf dem Markt. Und schon am ersten Verkaufstag greifen die Osnabrücker beherzt zu - sowohl am Schalter als auch per Smartphone.