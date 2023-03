Im Osnabrücker Stadtteil Wüste kam es am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Foto: Alexander Kruggel up-down up-down Feuerwehr und Rettungskräfte ausgerückt Großeinsatz nach kleinem Brand im Osnabrücker Stadtteil Wüste Von Anika Sterna | 02.03.2023, 19:22 Uhr

In einer Wohnung in der Parkstraße im Osnabrücker Stadtteil Wüste ist es am Donnerstag zu einem Großaufgebot der Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei gekommen. Auslöser war vermutlich ein Papierbrand.