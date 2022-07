Die heutige Situation auf dem Neumarkt sei für Fahrgäste unbefriedigend. „Lange Fußwege für Umsteiger und tagtäglich verpasste Anschlüsse kratzen an der Akzeptanz des Busverkehrs“, heißt es in der Mitteilung. Mit Bau des Einkaufscenters und der Umgestaltung des Neumarktes werde „die seit Jahrzehnten schlechte Situation durch eine neue, leider keineswegs bessere ersetzt“.

Der Fahrgastverband appelliert an den Rat, den Bustreff als Option in den Nahverkehrsplan aufzunehmen. An einem (laut Kurzgutachten) etwas zu kurzen Bussteig dürfe die Planung nicht scheitern. Die Planungsgesellschaft Nahverkehr (Planos) sollte die Idee zum Anlass nehmen, das Stadtbusnetz auch in Hinblick auf die Oberleitungsbusse neu zu strukturieren.

Die Initiative „Lebendiges Osnabrück“ ist eine Vereinigung von Kaufleuten, die sich gegen den Bau eines Einkaufszentrums wehren. Sie schlägt vor, statt eines Centers eine Tiefgarage mit Busbahnhof am Neumarkt zu bauen. Der Center-Streit sei nicht Thema des Fahrgastverbandes, so Sturm. Probahn beziehe ausschließlich Stellung zum Nahverkehr.