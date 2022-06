Unter der Leitung der Arbeitslosenselbsthilfe hat ein Bündnis von 13 Osnabrücker Organisationen ein Jahr lang an einem EU-Projekt zum Thema Kinderarmut gearbeitet. Alle Anstrengungen verfolgten das Ziel, für Osnabrück einen „Masterplan gegen Kinderarmut“ zu erarbeiten. Wichtigstes Instrument war die Befragung aller Osnabrücker Haushalte mit Kindern, die Hartz-IV-Leistungen beziehen. Was fehlt den in Armut lebenden Kindern wirklich, und welche Unterstützung brauchen sie? Die Ergebnisse sind deutlich: Rund die Hälfte der Kinder leidet unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen, jedes dritte Kind bekommt kein Taschengeld.

Für die Bekämpfung dieser Missstände hätten viele Leute sehr gute Vorschläge gemacht, so Funke. Dass dies zu einer etwas längeren Auseinandersetzung geführt hat, hält er für normal.

Die Bekämpfung der Kinderarmut hält Funke für eine kommunale Aufgabe, weshalb der Masterplan kein bloßes Thema für einen Fachausschuss sei, sondern in größerer Runde diskutiert werden müsse. Als Ergebnis wünscht sich Funke vor allem Stetigkeit in der Bekämpfung der Kinderarmut – Aktionismus sei fehl am Platze. Um dem Thema Aufmerksamkeit zu sichern, soll es eine zentrale Rolle im Kommunalwahlkampf spielen. „Damit stehen wir unter Zeitdruck und werden den Plan so schnell wie möglich vorstellen“, so Funke.

Dem Optimismus, den er in Sachen Masterplan verbreitete, standen ernüchternde Erkenntnisse einiger Referenten der Sozialkonferenz gegenüber. Klaus-Peter Becker, Personalrat der Stadt Osnabrück, disqualifizierte die neuen Bürgerarbeitsplätze: „Bürgerarbeit ist noch schlimmer als Ein-Euro-Jobs – es klingt nur besser.“ Mit einer nahezu apokalyptischen Aussicht entließ der Ameos-Betriebsratsvorsitzende Michael Krömker die Besucher. Die Frage, ob Leiharbeit im Gesundheitswesen einzudämmen sei, beantwortete er negativ. Die rot-grüne Regierung habe gesetzliche Voraussetzungen geschaffen. Was die Gesellschaft neben dieser scharf kritisierten Beschäftigungsform auf dem Pflegesektor zu erwarten habe, sei ähnlich bedrohlich: Ärztemangel, sinkendes Qualifikationsniveau und mehr private Klinikbetreiber, bei denen die Rendite Priorität vor der Versorgung habe.

Auch wenn der Tenor die (für eine Sozialkonferenz rhetorische) Frage, ob Armutsbekämpfung ein ethisches Gebot sei, bejahte – die Darstellung der sozialen Realität in den verschiedenen Vorträgen zeigte, wie groß die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist.