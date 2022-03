Über 1000 Geflüchtete aus der Ukraine sind mittlerweile in Osnabrück gemeldet. (Symbolbild) FOTO: dpa/Hannibal Hanschke „Hilfsbereitschaft ist groß“ Stadt Osnabrück bereitet sich auf viele weitere Flüchtlinge aus der Ukraine vor Von Arlena Janning | 25.03.2022, 16:23 Uhr

Der Krieg in der Ukraine dauert an, weiterhin sind viele tausende Menschen auf der Flucht. In der Ausländerbehörde in Osnabrück haben sich inzwischen 1225 Menschen aus dem Kriegsgebiet gemeldet. Die Hilfsbereitschaft vor Ort ist groß, berichtet die Stadt, die mehr als 500 Angebote von Freiwilligen verzeichnen kann.