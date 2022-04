Man kann die musikalische Ausführung nur loben: Diese „Pfeifer“ verstehen ihr Handwerk, und vermutlich weitaus besser als ihre historischen Vorbilder. Mit Schalmeien und den größeren Pommern, Posaunen und Zugtrompeten füllen sie die Kirche mit strahlenden, dabei stark näselnden Klängen, zum Kontrast spielt eine kleine, leise und zarte Laute, und für den rhythmischen Puls sorgen verschiedene Trommeln.

„Trionfo di Marte“ heißt das Programm, also Triumph des Kriegsgottes Mars. Es ist Bestandteil des Projekts „Renaissancemusik an Elbe und Weser“. Nun liegt Osnabrück streng genommen etwas abseits dieser Region, und so ist auch das Konzept speziell auf die Friedensstadt Osnabrück zugeschnitten – erweist sich allerdings als etwas unausgereift. Peter Schmucker rezitiert dazu Texte größtenteils aus der Feder eines Pariser Zeitzeugen des Hundertjährigen Krieges. Allerdings bleibt sein Stil dabei sehr trocken und wenig ansprechend. Die äußerst korrekte Wendung „Ende des Zitats“ prägt sich im Laufe des Abends sehr deutlich ein. Weniger klar wird hingegen der Bezug von Musik und Texten, auch der von Musik und Kriegsgeschehen. Vermutlich ist er, abgesehen von der rein zeitlichen Übereinstimmung, in den meisten Fällen nicht gegeben. Da hilft es wenig, wenn Peter Schmucker zu Beginn Brocken von Schopenhauer und Walter Benjamin hinwirft, dafür aber über die Musik kaum Worte verliert. Dabei klingt sie doch so fremd in ihrer nach heutigen Begriffen äußerst simplen Harmonik, den verwendeten Phrasenstrukturen und Skalen.

Nationale Stile erwähnt Schmucker, benennt jedoch nicht eine Besonderheit, und hörend kann man sie ohne Hilfe nicht erkennen. Auch historische Ereignisse wie ein „Konzil von Konstanz“ 1414 bis 1418 bleiben völlig unkommentiert. Man erfährt immerhin, die Musiker verschiedener Nationen hätten dort zusammengespielt. Das Ensemble bemüht für die folgende Imitation dieses Vorgangs den Begriff „ Jam Session“.