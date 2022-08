An Grillfleischautomaten kann man auch sonntags Grillfleisch und Bratwurst kaufen. Eine Übersicht der Grillfleischautomaten in Bohmte, Bippen, Fürstenau, Georgsmarienhütte, Hagen, Lotte, Melle, Osnabrück und Wallenhorst. (Symbolbild) FOTO: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Logo NEO Auch sonntags Grillfleisch und Bratwurst Hier stehen die Grillfleisch-Automaten in Landkreis und Stadt Osnabrück Von Maximilian Gang | 06.05.2022, 06:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Du möchtest Grillfleisch, Bratwürstchen oder auch vegetarische Alternativen für den Grill in der Nähe von Osnabrück auch sonntags kaufen? Das kannst Du am besten an einem der Grillautomaten in Stadt und Landkreis Ein Überblick über die Standorte.