Linkspartei-Politiker Gregor Gysi auf dem Platz der Deutschen Einheit in Osnabrück. Foto: David Ebener up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 Gregor Gysi zieht in Osnabrück über Robert Habeck her - und über Passanten Von Hendrik Steinkuhl | 06.10.2022, 19:51 Uhr

Am Sonntag wählt Niedersachsen einen neuen Landtag, für eine Wahlkampfveranstaltung der Linken kam Gregor Gysi am Donnerstagnachmittag nach Osnabrück. Das alte Schlachtross der Partei widmete sich in seiner Rede der sozialen Frage, dem Krieg in der Ukraine - und der Häme.