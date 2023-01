Das Schütteln der Dosen verriet den Täter (Symbolfoto) Foto: Mehaniq via imago-images.de up-down up-down Das Klackern verriet ihn Graffitisprayer in Osnabrück auf frischer Tat ertappt Von Wilfried Hinrichs | 15.01.2023, 11:00 Uhr

Ein Anwohner des Nonnenpfades in Osnabrück hörte am Samstagabend ein verdächtiges Klackern. Seine Vermutung bestätigte sich: Ein Sprayer war am Werk.