Farbe an Händen und Kleidung Polizei erwischt jugendliche Graffiti-Sprayer in Osnabrück Von Jessica von den Benken | 06.08.2023, 12:41 Uhr Die Osnabrücker Polizei hat zwei Graffiti-Sprayer erwischt. Symbolfoto: dpa/Tobias Felber

Schluss mit lustig: Am Freitagabend erwischte die Polizei zwei Jugendliche in der Straße am Sutthauser Bahnhof in Osnabrück, die mehrere Gegenstände und Fahrzeuge mit Graffiti besprüht hatten.