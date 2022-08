Ein Ehepaar hatte die zu Schmuck umgearbeiteten Goldmünzen in einem Sack mit Gewürzen versteckt. Foto: Hauptzollamt Münster up-down up-down Überraschung im Gewürzbeutel Zöllner am Flughafen Münster-Osnabrück decken Goldschmuggel auf Von Anke Schneider | 29.08.2022, 12:56 Uhr | Update vor 25 Min.

Bei einer Kontrolle ertappte der Zoll am Flughafen Münster-Osnabrück in einer Nacht unabhängig voneinander zwei Ehepaare beim Goldschmuggel, die aus der Türkei eingereist waren. In einem Fall mussten die Zöllner tief in eine Kühltasche voll loser Gewürze greifen, um an die zu Kettenanhängern umgearbeiteten Goldmünzen zu kommen.